Quando si gioca il recupero Salernitana-Venezia? Data e orario

La 20ª giornata di Serie A, diventerà finalmente completa col recupero tra Salernitana e Venezia. Il match, originariamente previsto lo scorso 6 gennaio, era stato rinviato a causa dei numerosi casi Covid nella rosa campana.

Guarda Salernitana-Venezia solo su DAZN. Attiva ora

In un primo momento Salernitana-Venezia era stata calendarizzata per il 27 aprile insieme agli altri due recuperi della 20ª giornata di A (Atalanta-Torino e Bologna-Inter), ma vista la concomitanza con l'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso presentato dai lagunari la partita è stata ulteriormente spostata.

QUANDO SI GIOCA SALERNITANA-VENEZIA

Il recupero Salernitana-Venezia si gioca giovedì 5 maggio 2022 allo stadio 'Arechi' di Salerno: calcio d'inizio della partita fissato alle ore 18:00.

RECUPERO SALERNITANA-VENEZIA: TV E STREAMING

L'articolo prosegue qui sotto

Salernitana-Venezia sarà visibile in diretta ed esclusiva su DAZN: in televisione, scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o il TIMVISION Box; in streaming, collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.