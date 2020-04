Quando riparte la Premier League? 8 giugno la data nel mirino

Il massimo campionato inglese studia le mosse per poter ripartire: l'obiettivo è poter scendere in campo l'8 giugno.

Il campionato olandese e quello belga si sono fermati. La sembra la più vicina a riprendere. La affronta un momento di caos. La ha il suo primo protocollo. Tanti top campionati stanno cercando la via migliore per ripartire dopo la pandemia da Covid-19. Non fa eccezione la Premier League.

Il campionato inglese si è fermato alla 29esima giornata, giocata nel weekend dell'8 marzo. Poi la federazione ha deciso per lo stop dei campionati e anche la Premier League si è arresa al Coronavirus. La sospensione è "fino a data da destinarsi". Ora l'obiettivo è trovare una data e un modo per poter riprendere a giocare.

QUANDO RIPARTE LA PREMIER LEAGUE?

Nella giornata di venerdì 1 maggio i club si ritroveranno per discutere i piani di ripresa. L’idea sarebbe quella di ripartire l’8 giugno e terminare la stagione entro la fine di luglio. Il Ministro dello Sport, Oliver Dowden, ha dichiarato al parlamento che ogni mossa verrà concordata con le linee guida della salute pubblica.

Una ripartenza l’8 giugno implicherebbe un nuovo ‘via’ agli allenamenti il 18 maggio. Alcuni club, comunque, hanno già ripreso a lavorare, anche se rispettando il distanziamento sociale e sotto altre precise condizioni. La riunione di venerdì chiarirà probabilmente molte cose e potrebbe rendere le date ufficiali.