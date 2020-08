Quando inizia la Serie A 2020/2021? Date, calendario e squadre

Tutto sulla Serie A 2020/2021: dalle date al calendario, passando per le squadre che partecipano al campionato.

Col campionato 2019/2020 andato in archivio, in cui si è registrata la vittoria del nono Scudetto consecutivo da parte della , la si appresta ad azzerare tabelle e statistiche in vista della stagione 2020/2021.

Nel tour de force imposto dal Covid l'ultima annata e quella ventura risultano distanziate da un periodo di pausa minore rispetto al solito, con le compagini chiamate a compiere gli straordinari per prepararsi al meglio quando ci sarà da presentarsi ai nastri di partenza.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A 2020/2021: le date, il calendario e le squadre che vi prenderanno parte.

DATE SERIE A 2020/2021

La Serie A 2020/2021 inizia il 19 settembre e si conclude il 23 maggio 2021: cinque turni infrasettimanali incluso quello del 6 gennaio, con sosta natalizia dal 23 dicembre al 3 gennaio.

CALENDARIO SERIE A 2020/2021

19/20 settembre: 1ª giornata

26/27 settembre: 2ª giornata

3/4 ottobre: 3ª giornata

17/18 ottobre: 4ª giornata

24/25 ottobre: 5ª giornata

31 ottobre/1 novembre: 6ª giornata

7/8 novembre: 7ª giornata

21/22 novembre: 8ª giornata

28/29 novembre: 9ª giornata

5/6 dicembre: 10ª giornata

12/13 dicembre: 11ª giornata

16 dicembre: 12ª giornata Serie A (turno infrasettimanale)

19/20 dicembre: 13ª giornata

23 dicembre: 14ª giornata (turno infrasettimanale)

3 gennaio: 15ª giornata

6 gennaio: 16ª giornata (turno infrasettimanale)

9/10 gennaio: 17ª giornata

16/17 gennaio: 18ª giornata

23/24 gennaio: 19ª giornata

30/31 gennaio: 20ª giornata

3 febbraio: 21ª giornata

6/7 febbraio: 22ª giornata

13/14 febbraio: 23ª giornata

20/21 febbraio: 24ª giornata

27/28 febbraio: 25ª giornata

6/7 marzo: 26ª giornata

13/14 marzo: 27ª giornata

20/21 marzo: 28ª giornata

3/4 aprile: 29ª giornata

10/11 aprile: 30ª giornata

17/18 aprile: 31ª giornata

21 aprile: 32ª giornata (turno infrasettimanale)

24/25 aprile: 33ª giornata

1/2 maggio: 34ª giornata

8/9 maggio: 35ª giornata

12 maggio: 36ª giornata (turno infrasettimanale)

15/16 maggio: 37ª giornata

22/23 maggio: 38ª giornata

SQUADRE SERIE A 2020/2021