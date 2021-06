Quando gioca gli ottavi di finale l'Italia?

Italia qualificata agli ottavi di finale di Euro 2020: ecco quando e dove giocheranno gli azzurri dopo aver superato la fase a gironi del torneo.

Dopo aver ottenuto con una giornata d'anticipo la qualificazione, l'Italia si prepara ad affrontare gli ottavi di finale dei campionati Europei. Battute Turchia e Svizzera, per gli azzurri l'ultimo impegno è quello col Galles: il risultato del match contro Bale e soci, sarà decisivo per capire quando la squadra di Mancini tornerà in campo nella fase ad eliminazione diretta del torneo.

QUANDO GIOCA GLI OTTAVI L'ITALIA?

L'Italia, dopo aver mandato in archivio la partita contro il Galles in programma domenica 20 giugno allo stadio Olimpico di Roma - stessa sede delle due precedenti gare del Girone A - potrà concentrarsi sugli ottavi di Euro 2020.

La data in calendario è già cosa certa: la nostra Nazionale, infatti, scenderà in campo sabato 26 giugno con sede e orario da stabilire.

OTTAVI DEGLI EUROPEI: DOVE GIOCA L'ITALIA?

La sede della partita che l'Italia disputerà negli ottavi di finale degli Europei, dipenderà dal piazzamento conclusivo nel Girone A.

Non perdendo col Galles, gli azzurri chiuderanno al primo posto il raggruppamento e sfideranno la seconda del Girone C a Londra sabato 26 giugno alle ore 21. Qualora il Galles battesse l'Italia, la Nazionale di Mancini chiuderebbe al secondo posto il Girone A e affronterebbe la seconda del Girone B ad Amsterdam sabato 26 giugno alle ore 18.