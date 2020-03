Quando Albano Bizzarri vinse la Champions League col Real Madrid di Sanz

La seconda Coppa dei Campioni vinta da Sanz era quella del Real Madrid di Raul, Morientes, Redondo e Albano Bizzarri, che giocò anche 4 partite.

Il Real Madrid piange la scomparsa del suo ex presidente Lorenzo Sanz , deceduto all'età di 76 anni dopo aver lottato contro il Coronavirus. L'ex patron ha vinto due Champions nel suo mandato dal '95 al 2000, riportando la prestigiosa coppa nella capitale spagnola dopo oltre 30 anni.

Era il di Raul, Morientes, Anelka, Redondo e McManaman, ma pochi sanno che quello era anche il Real di Albano Bizzarri , che negli anni a venire avrebbe poi iniziato una lunga avventura nella nostra .

Il portiere classe '77 fu addirittura protagonista di quella speciale calvalcata europea Blancos terminata con la vittoria sul , giocando anche quattro partite in quella competizione prima di lasciare il posto a Casillas. Subì un totale di tre goal e non riuscì a giocare la finalissima, ma parte di quel successo è anche suo.

Il nastro si riavvolge a quando Bizzarri ha 18 anni ed è un portiere argentino che ha fatto bene al Racing Avellaneda, nel suo triennio di esordio nel calcio professionistico. Il Real Madrid si invaghisce di lui e lo porta nella capitale appena 21enne, convinto possa essere il futuro tra i pali.

Passati due decenni certo, ma ricordo sempre vivido:

"Roberto Carlos, Raul, Hierro, Guti. Che squadra! Lì ho imparato come si gestiscono i campioni. Quando si fece male Bodo Illgner, il titolare, l'ho sostituito per qualche partita".

Peccato che come spesso accade, una storia sorprendente venga soppiantata da una ancora più grande. Se Bizzarri aveva 21 anni, Iker Casillas solo 18. Sarà lui a fare la storia del calcio, mentre Albano dovrà 'accontentarsi' di una carriera onesta tra i pali:

"In rosa c’era anche Casillas, alla fine la spuntò lui per il resto della stagione. Essendo cresciuto nel settore giovanile dei Blancos Iker era un po’ più protetto...".

Nonostante Casillas, nonostante una sola stagione al Real Madrid, Bizzarri si porta via la medaglia d'oro, e non come uno di quei portieri che guardano da lontano il proprio titolare giocare tutte le gare e conquistare da protagonista assoluto il premio. Bizzarri come detto giocherà tre gare, Illgner una, Casillas addirittura dodici. Tutti campioni di quel 1999/2000 europeo, tutti essenziali.

L'aver vinto la Champions ed essere riuscito a giocare oltre i 40 anni, ha permesso a Bizzarri di entrare nel gruppo delle Real Madrid Leyendas, ovvero gli ex giocatori che tornano in campo per sfidare leggende di altre squadre, per eventi che stanno pian piano prendendo piede in Europa e nel mondo.

Basti pensare alla sfida dello scorso autunno contro il , in cui sono scesi in campo insieme a lui anche campioni assoluti come Karembeu e Seedorf. Anch'essi ben lungi dall'essere bandiere, ma rimasti nel cuore dei tifosi e nella storia del pallone. Bizzarri un po' meno in questo senso, a livello generale. Scavando però, la realtà è diversa e porta in dote la Champions e l'aver giocato in A a 40 anni.

Dopo la sbornia Real, il Gimnastic e l'essere diventato idolo a Valladolid, qui sì semi-bandiera, arrivò poi in nel 2007 a Catania, per poi vestire anche le maglie di , , , , , e infine . 176 presenze in Serie A per un portiere che all'età di 42 anni non vuole ancora dire basta con il calcio giocato: per anni fu l'unico portiere della Serie A ad aver vinto almeno una volta la . Mica male.