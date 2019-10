Caso Quagliarella: arrestato il poliziotto stalker

Antonio Piccolo, agente della polizia postale che perseguitò Quagliarella ai tempi del Napoli, è finito in manette e dovrà scontare 4 anni e 6 mesi.

Il dramma vissuto da Fabio Quagliarella si chiude definitivamente. Antonio Piccolo, agente della polizia postale diventato stalker della punta della ai tempi del , è finito in manette.

A riportarlo è 'Repubblica', spiegando come il 54enne dovrà scontare una pena di 4 anni e 6 mesi per aver perseguitato l'attaccante di Castellammare di Stabia negli anni in cui indossava la maglia azzurra. In relazione alla vicenda, nell'estate del 2010 Quagliarella lasciò la sua città natale e venne ceduto alla .

I reati contestati a Piccolo sono quelli di atti persecutori, calunnia e sostituzione di persona, tutti commessi tra il 2006 e il 2010 e che hanno visto coinvolti non solo Quagliarella ma anche altri imprenditori e professionisti.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Torre Annunziata e condotte dalla squadra investigativa del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia, che in collaborazione con i carabinieri di Santa Maria Capua Vetere hanno effettuato l'arresto dell'ex poliziotto (sospeso da 3 anni dal servizio).