Qatar-Argentina dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Tutto quello che c'è da sapere sulla gara di Copa America Qatar-Argentina: dalle notizie di formazione alle informazioni su diretta tv e streaming.

Protagonista di una Copa America molto deludente, l' affronta il nell'ultimo e decisivo incontro del Gruppo B. Entrambe con solo un punto collezionato nelle due gare precedenti, il rischio per le due selezioni di non passare il turno è molto alto.

L'Argentina avrà infatti bisogno di battere il Qatar e sperare che il non vinca con la per poter proseguire il proprio camino in quesra Copa America. Discorso valido anche per i qatarioti.

Una gara da dentro o fuori che mette di fronte due Nazionali che in passato si sono incontrate solamente una volta. Era il 16 novembre del 2005 quando l'Albiceleste allenata da Pekerman riuscì a battere per 3-0 il Qatar in amichevole.

In campo oggi ci sarà anche un giocatore presente in quell'occasione, ovvero Lionel Messi. La Pulga, che in quella gara fu protagonista dell'assist che permise a Juan Román Riquelme di aprire le marcature, è infatti l'unico reduce di quella sfida.

QATAR-ARGENTINA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Qatar-Argentina DATA 23 giugno 2019, ore 21.00 (italiane) DOVE Arena do Grêmio, Alegre ( ) ARBITRO Julio Bascuñán (CHI) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO QATAR-ARGENTINA

Match valido per la terza e ultima giornata del Gruppo B della Copa America 2019, Qatar-Argentina si disputerà all'Arena do Grêmio di Porto Alegre. A dirigere l'incontro sarà il fischietto cileno Julio Bascuñán. Il calcio d'inizio della gara sarà alle ore 21.00 italiane (corrispondenti alle ore 16.00 in Brasile).

Qatar-Argentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, unica realtà a essersi aggiudicata i diritti dell'intera Copa America 2019 in . Ogni abbonato potrà dunque assistere alla gara direttamente sulla propria smart oppure attraverso vari dispositivi quali PlayStation 4, Xbox, decoder SkyQ, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Qualsiasi abbonato a DAZN potrà seguire il match Qatar-Argentina anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito ufficiale e l'app dedicata. In questo modo per ogni appassionato sarà possibile guardare la gara anche in mobilità. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, accompagnato dal commento tecnico di Dario Marcolin.

Portieri: Al Sheeb (Al Sadd), Al Bakri (Al Khor), Hassan (Al Gharafa)

Difensori: Pedro Miguel (Al Sadd), Al Hajri (Al Sadd), AL Rawi (Al Duhail), Hassan (Al Sadd), Hatem (Al Gharafa), Al Ali (Al Sailiya), Ismaeil (Al Sadd), Al Muhaza (Al Gharafa)

Centrocampisti: Khoukhi (Al Sadd), Boudiaf (Al Duhail), Salman (Al Sadd), Madibo (Al Duhail), Fathi (Al Arabi), Moustafa (Al Ahli), Abdul Salam (Al Duhail)

Attaccanti: Hassan Afif (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Al Haydos (Al Sadd), Alaaeldin (Al Gharafa), Almoez Ali (Al Duhail)

Portieri: Armani (River Plate), Musso ( ), Marchesín (America)

Difensori: Casco (River Plate), Saravia (Racing), Otamendi ( ), Foyth ( ), Funes Mori ( ), Pezzella ( ), Tagliafico ( ), Acuna ( CP)

Centrocampisti: Paredes ( ), Lo Celso (Betis), Pereyra ( ), Di Maria (PSG), Rodriguez (America), De Paul (Udinese), Palacios (River Plate)

Attaccanti: Messi ( ), Aguero (Manchester City), Lautaro Martinez ( ), Matias Suarez (River Plate), Dybala ( )

QATAR (3-5-2): Al Sheeb; Hisham, Khoukhi, Salman; Correia, Al Heidos, Modibo, Hatem, Hassan; Afif, Ali.

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Casco, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Messi, Aguero, Di Maria.