Pussetto trascina l'Udinese, Lorenzo Pellegrini è tornato

Udinese 'a ritmo di tango' con De Paul e Pussetto, la Roma si gode il ritorno al top di Lorenzo Pellegrini, l'Atalanta si comporta da grande.

Goal e non solo: l’ si affida alla quota argentina e risale la classifica. Tre sigilli nel campionato in corso, per la prima volta a bersaglio in due gare di fila nella competizione e un’impronta più che convicente nelle prime sette presenze da inizio stagione.

Ignacio Pussetto, che divide a metà il bottino di reti realizzate con il connazionale De Paul (da aggiungere che tra le squadre dei Top 5 campionati europei solo il – sette – ha realizzato più reti con giocatori albicelesti dell’Udinese – sei) è insieme al numero 10 l’unico tra i bianconeri a registrare valori da Top Player sia sotto il profilo di Efficienza Tecnica (94%) che Fisica (93%).

L’attaccante classe ’95 inoltre riesce a coniugare perfettamente Efficienza e Volume. Eccelle nella capacità di effettuare movimenti ottimali (K-Movement 95%), nelle scelte di gioco (K-Solution92%) e nell’abilità di produrre passaggi a medio-alta difficoltà (K-Pass 92%). Molto abile anche nelle ripartenze veloci (Aggressività Offensiva al 94%) e negli uno contro uno (93%, su quattro occasioni ne conclude positivamente tre).

Alla qualità abbina anche la quantità, contribuendo alle dinamiche della squadra di Gotti: non corre troppo (non raggiunge gli 8,5 km complessivi) ma quando lo fa, lo fa ad altissima intensità (oltre 550 metri sopra i 25 km/h, record del match nonostante non abbia disputato tutti i 90 minuti).

Dopo la tempesta torna il sereno: Lorenzo Pellegrini chiude le polemiche a distanza sui social e fa parlare il campo con una prestazione superba. Nello straripante 5-1 della in casa del è il centrocampista capitolino che si prende la scena, segnando un goal e servendo un assist (la prima volta che succede dal derby del settembre 2018) e dimostra di essere perfettamente a suo agio a governare la trequarti di una squadra che viaggia a ritmi da Top (IET 93,4%, IEF 92,8%).

Oltre ai soliti Mkhitaryan (IET 97%) e Dzeko (94%), sale alla ribalta l’azzurro, capace di produrre parametri tecnici di altissimo livello (IET 96%, IEF 93%). Il centrocampista classe ’96 brilla anche nella visione di gioco (K-Solution 95%) ed è particolarmente incisiva l’ottima proprietà di palleggio (K-Pass 94%). A certificare ulteriormente il momento di grazia del centrocampista giallorosso c’è in primis un senso tattico particolarmente sviluppato (K-Movement 96%), ma anche un apporto notevole per quanto riguarda la fase difensiva, con un Pressing al 92%.

La Dea non si ferma: dopo la vittoria in casa dell’ e la qualificazione conquistata agli ottavi di , l’ mantiene alta la concentrazione e spazza via la con un secco 3-0. La formazione bergamasca ha ormai assunto una dimensione europea e si sta rivelando ancora più efficiente rispetto all’annata precedente. Ormai i lombardi mantengono un livello costante da Top Club con un’Efficienza Tecnica del 92,3% e Fisica del 92,2% (ben sette giocatori superano la soglia del 92%).

Il gruppo fa la differenza, ma contro la viola di Prandelli è brillato soprattutto Malinovskiy: Indice di Efficienza Tecnica al 96%, K-Pass al 96% e K-Solution al 95%, oltre a quattro passaggi riusciti ad alta difficoltà su sei tentati, e quattro 1vs1 portati a buon fine su sei totali.

La Dea sfodera una prestazione di alto livello sotto tutti i parametri, ma per ambire ad uno status ancora più nobile sembra indispensabile un miglioramento nel reparto arretrato; almeno per quanto riguarda la capacità di far ripartire l’azione palla al piede (K-Pass 86%), così come occorre una maggior aggressività offensiva da parte dei centrocampisti (contro la Fiorentina non sono andati oltre l’87%). La squadra di Gasperini viaggia a ritmi sostenuti, ma il margine di perfezionamento è ampio.