PSV-Milan, infortunio a una spalla per Ballo-Touré: in campo al 66', esce al 91'

La partita di Fodé Ballo-Touré dura appena 25 minuti: il terzino sinistro senegalese alza bandiera bianca nel recupero e ora preoccupa il Milan.

Prima il danno, poi anche la beffa. Il Milan perde la terza amichevole "vera" su tre, 0-3 in casa del PSV Eindhoven, mettendo in mostra una palese difficoltà di viaggiare alla stessa velocità degli olandesi, e rischia pure di perdere Fodé Ballo-Touré.

La serata in campo del terzino sinistro senegalese, reduce dalla partecipazione ai Mondiali con la maglia della propria nazionale, è durata appena 25 minuti: entrato al 66' al posto di Dest, Ballo-Touré è stato costretto ad abbandonare la partita con qualche secondo d'anticipo sul triplice fischio finale a causa di un infortunio.

L'episodio incriminato è accaduto al 91': Ballo-Touré ha portato palla nella propria metà campo ed è stato rincorso da un altro Fodé, ovvero Fofana, esterno del PSV, cadendo male sulla spalla destra dopo il contatto.

Immediatamente lo staff medico del Milan si è recato sul terreno di gioco per prestare le cure del caso al giocatore, particolarmente sofferente alla spalla. L'ex Monaco è rimasto a terra per qualche secondo e poi ha alzato bandiera bianca, lasciando il proprio posto al giovanissimo Bozzolan con varie smorfie di dolore dipinte sul viso.

In attesa degli esami di rito, Ballo Touré rischia dunque di saltare la prima sfida del 2023 in programma mercoledì 4 gennaio a mezzogiorno e mezzo in casa della Salernitana. Sfida in cui il senegalese, almeno in linea teorica, non partirà in ogni caso titolare: in lizza per il posto di terzino sinistro ci sono Theo Hernandez e Dest.