PSV-Milan 3-0: Til e un super Madueke stendono i rossoneri

La squadra di Pioli crolla in quel di Eindhoven nell'ultimo test che precede la ripresa del campionato: apre Til, poi la super doppietta di Madueke.

Il 2022 del Milan si chiude con una pesante sconfitta in terra olandese. A cinque giorni dalla ripartenza del campionato, i rossoneri crollano al cospetto del PSV che domina e vince 3-0.

Pioli lancia Rebic dal primo minuto, sorretto dal trio composto da Saelemaekers, De Ketelaere e Adli. In mediana si ricompone il duo Bennacer-Tonali, mentre in difesa ci sono Tomori e Kalulu a schermare la porta di Mirante. Sulle corsie esterne largo a Calabria e Dest.

Pronti, via e i rossoneri si fanno cogliere di sorpresa dopo appena otto minuti quando Max cambia passo sulla corsia di destra e pennella al centro per lo stacco imperioso di Til, che sovrasta Kalulu e infila alle spalle di Mirante.

Colpito a freddo, il Diavolo fatica a sintonizzarsi sulle giuste frequenze e soffre la grande intensità proposta dal collettivo in salsa orange. A dominare, letteralmente, la scena è Madueke che allo scollinare del ventesimo minuto illumina la serata del 'Philips Stadium' con un bolide semplicemente imparabile per il portiere milanista. Una sassata che, di fatto, ipoteca il match.

Nella ripresa musica e copione non si discostano da quanto ammirato nella prima frazione di gioco. Nonostante il pimpante ingresso di Leao, i campioni d'Italia in carica non trovano mai la combinazione vincente per riaprire il match. Anzi. La contesa si chiude ancora una volta per mano di Madueke che concede il bis fissando il definitivo 3-0.

Segnali non propriamente positivi per Pioli, costretto a fare i conti con un passivo decisamente pesante e con il pensiero ovviamente proiettato alla sfida dell'Arechi di mercoledì prossimo. Lì sì, non saranno ammessi errori.

PSV-MILAN 3-0

MARCATORI: 8' Til, 21' e 56' Madueke

PSV (4-2-3-1): Benitez; Teze (71' Hoever), Ramalho (86' Oppegard), Obispo, Max (67' Mwene); Sangaré (78' Ledezma), Veerman (71' Gutierrez); Til (58' Simons), Madueke (78' Fofana), El Ghazi (71' Saibari); Vertessen (58' De Jong). All. Van Nistelrooy

MILAN (4-2-3-1): Mirante (75' Tatarusanu); Calabria (72' Thiaw), Kalulu (69' Kjaer), Tomori (71' Gabbia), Dest (68' Ballo-Touré) (91' Bozzolan); Bennacer (68' Bakayoko), Tonali (74' Vranckx); Saelemaekers (74' Pobega), De Ketelaere (71' Brahim Diaz), Adli (68' Leao); Rebic (46' Lazetic). All. Pioli

Arbitro: Lindhout (Olanda)

Ammoniti: -

Espulsi: -