PSG-Rennes dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Tutto quello che c'è da sapere sull'incontro di Ligue 1 tra il PSG capolista e il Rennes: come vedere la partita e le formazioni.

Come ogni anno recente, il PSG vola verso il titolo di Ligue 1. I Campioni di Francia in carica sono infatti gli assoluti favoriti per la vittoria dell'ennesimo campionato, stavolta quello del 2022/2023. La formazione di Galtier, eliminata agli ottavi di Champions, si trova a +10 sul Marsiglia a undici turni dal termine.

Per provare ad allungare in vetta, nel 28esimo turno il PSG ospita il Rennes. La formazione rossonera attualmente quinta in campionato è in un periodo altalenante, con due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali di Ligue 1. Occhio ai precedenti.

Il PSG ha infatti perso tre delle ultime sei partite contro il Rennes in Ligue 1 (due vittorie, un pareggio), tante quante nelle 15 precedenti nell’era della proprietà qatariota iniziata nel 2011/12 (11 successi, due pari). Quella nella gara d’andata è stata l’unica sconfitta del Psg senza segnare in questo campionato.

Inoltre la squadra di Galtier deve fare i conti con una difesa non proprio top nelle ultime uscite: il PSG ha del resto subito almeno un goal in otto delle ultime nove partite in Ligue 1, tante volte quante nelle 18 precedenti.

PSG-RENNES, ORARIO E DATA

Partita: Paris Saint-Germain-Rennes Date: 19 marzo 2023 Calcio d'inizio 17:05 Stadio: Parc des Princes

DOVE VEDERE PSG-RENNES IN TV E STREAMING

Paese Canale tv Streaming Italia Sky Sport Arena Sky Go

Come di consueto per le partite di Ligue 1, sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva e in esclusiva per l’Italia il match tra PSG e Rennes.

Per assistere a PSG-Rennes in diretta tv basterà sarà sintonizzarsi al canale 204, Sky Sport Arena.

Gli abbonati Sky possono seguire l’evento anche in diretta streaming attraverso l'app Sky Go. Su tablet, pc, notebook e smartphone basta utilizzare l'applicazione per seguire la sfida di Ligue 1.

La partita di Parigi è disponibile anche con NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare di Ligue 1 a chi sottoscrive l'abbonamento al pacchetto Pass Sport.

PROBABILE FORMAZIONE PSG

Position Players Portiere Donnarumma Difensori Pembelé, Pereira, Ramos, Mendes Centrocampisti Soler, Verratti, Renato Sanches, Fabian Ruiz Attaccanti Mbappé, Messi

PROBABILE FORMAZIONE RENNES