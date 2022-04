PSG pronto a pescare dal Pisa: piace il 17enne Okebe

Non solo stelle e campioni navigati, il PSG si dimostra anche affascinato dalla freschezza dei giovani talenti in rampa di lancio, da scovare in giro per l'Europa: dopo Ismael Gharbi, Ayman Kari e Xavi Simons, presto potrebbe toccare ad un ragazzo proveniente dall'Italia.

Si tratta di Uriel Okebe, esterno destro di proprietà del Pisa che, a sua volta, lo ha prelevato dai francesi dello Schiltigheim dopo essere stato notato da Claudio Chiellini, direttore sportivo della società toscana oltre che fratello del difensore juventino Giorgio.

Classe 2005, Okebe si è allenato con regolarità con la prima squadra del Pisa, anche se non ha ancora esordito in Serie B: presto, però, potrebbe accadere una svolta in grado di riportarlo in patria.

Okebe, infatti, è giunto a Parigi lunedì pomeriggio e dovrebbe svolgere alcuni allenamenti con l'Under 19 dove sarà valutato da vicino.

In Italia altri club come Juventus e Torino hanno mostrato interesse nei suoi confronti, mentre in Francia vi sono pure Caen e Monaco sulle sue tracce. Qualora il provino dia esito positivo, il futuro di Okebe finirebbe col tingersi dei colori del PSG.