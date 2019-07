Il PSG pensa a Cedric: l'ex Inter può rimpiazzare Dani Alves

Tornato al Southampton dall'Inter, dove ha giocato pochissimo, Cedric è entrato nelle mire del PSG: sulle sue tracce anche il Monaco e l'Arsenal.

In sordina, quasi senza che il grande pubblico se ne sia accorto, Cedric Soares ha lasciato l' ed è tornato al . I nerazzurri non l'hanno riscattato, com'era lecito attendersi. Ma ora il portoghese potrebbe rientrare nel grande calcio dalla porta principale: quella del .

Secondo il quotidiano lusitano 'Diario de Noticias', c'è anche il ricchissimo club campione di sulle tracce di Cedric. Il quale rimpiazzerebbe Dani Alves, che dopo due stagioni ha terminato il proprio contratto con il PSG, senza rinnovarlo.

Un interesse a sorpresa, considerando che Cedric - arrivato a gennaio all'Inter per colmare l'assenza dell'infortunato Vrsaljko - a Milano ha giocato pochissimo: appena 4 presenze in campionato, delle quali 3 da titolare. A Parigi ricoprirebbe il ruolo di 'ombra' di Meunier.

Sulle tracce di Cedric, in ogni caso, non è segnalato soltanto il PSG: in corsa ci sarebbero anche il e l' . Gli inglesi hanno la necessità di rimpiazzare l'altro ex bianconero Lichtsteiner e stanno pensando proprio al portoghese. Toccherà al Southampton decidere.