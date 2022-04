Psg: ancora un errore Donnarumma, Gameiro lo punisce

Non è una stagione facile per Gianluigi Donnarumma. A certificarlo è la serie di errori che sta caratterizzando la sua annata.

Contro lo Strasburgo, il portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana ha commesso un altro errore piuttosto marchiano.

In avvio della sfida giocata in casa dello Strasburgo, Donnarumma si è distinto per un intervento non proprio indimenticabile su Gameiro.

Sulla conclusione dell'attaccante, l'estremo difensore ha provato la respinta esibendosi però in un intervento goffo - con successiva caduta - permettendo all'attaccante avversario di fare goal.

La gara è poi terminata 3-3 e ha visto l'errore di un altro italiano, Marco Verratti, che ha messo nella sua porta il pallone del momentaneo 2-3.

Il Psg ha vinto il campionato con quasi un mese di anticipo, conquistando l'ottavo titolo negli ultimi dieci anni.