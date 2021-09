Prime grane al PSG: Messi non dà la mano a Pochettino dopo il cambio

Prime frizioni in casa PSG: Pochettino sostituisce Messi durante la gara contro il Lione, l'argentino non gradisce. A segno nel finale Icardi.

Che non sia stato un inizio di stagione facile, dal punto di vista ambientale, per il Paris Saint-Germain è cosa ormai nota e assodata: le difficoltà legate al compito di Mauricio Pochettino si conoscevano già, soprattutto dopo l'arrivo di giocatori come Donnarumma, Hakimi o Messi.

Dopo 5 vittorie consecutive in Ligue 1, e soprattutto dopo il pareggio all'esordio in Champions League contro il Club Brugge, il PSG era chiamato alla prova Olympique Lione, gara sicuramente più complessa rispetto a quelle giocate dai parigini nelle scorse settimane.

Non una passeggiata di salute per la formazione di Pochettino, che si è trovata sotto a causa della rete del vantaggio ospite di Lucas Paquetá, a cui ha risposto Neymar, 10 minuti dopo. Non una bella prova, comunque, in generale e l'allenatore argentino pensa ai cambi.

Uno tra questi ha del sorprendente, ma di certo non per la prestazione del diretto interessato: a 10 minuti dalla fine Pochettino richiama in panchina Lionel Messi, facendo entrare Achraf Hakimi. La "Pulce" esce dal campo, il tecnico dei parigini gli tende la mano, ma lui la ignora e anzi, gli lancia uno sguardo di sfida, facendo un cenno polemico.

Una scena non passata inosservata, visto le tante chiacchiere relative alle potenzialità del PSG discusse proprio dopo l'arrivo dell'ex Barcellona.

Per la cronaca, i parigini vinceranno 2-1 grazie alla rete al 92' di Mauro Icardi, ma a tenere banco è senza dubbio lo screzio tra Pochettino e Messi, prima grana in casa Paris Saint-Germain.