PSG, Mbappé: "Voglio che Neymar resti con noi"

Kylian Mbappé si augura una permanenza di Neymar al PSG: "Lo rispetto e ammiro, sa già cosa penso della sua attuale situazione".

In casa c'è un solo grande argomento a tenere banco: il futuro di Neymar, attratto dalla possibilità di tornare al Barcellona per tentare di rivincere la dopo il trionfo del 2015 in finale contro la .

Le sirene blaugrana tentano il brasiliano che è tornato a effettuare gli allenamenti insieme ai compagni di squadra in vista della Supercoppa di in programma sabato a Shenzhen in contro il .

Nella conferenza stampa della vigilia ha parlato Kylian Mbappé, augurandosi un esito positivo per la permanenza di Neymar.

"E' una situazione che tutti conoscono, si è allenato con qualità come sempre. Voglio che resti con noi, sa già cosa penso di questa vicenda. Gli ho parlato in una relazione basata su onestà e rispetto, lo ammiro".

Insieme all'ex presente anche il tecnico Thomas Tuchel che ha affermato di aspettare Neymar per l'inizio del campionato, previsto per l'11 agosto.