PSG-Neymar ai ferri corti: entro l'11 agosto si deciderà il futuro

Neymar continua a volere il ritorno al Barcellona ma il PSG fa muro: 300 milioni per vederlo partire. L'11 agosto data limite per sciogliere i dubbi.

In questo momento nella testa di Neymar c'è un solo pensiero, fisso: tornare al , nella squadra che nel 2013 lo prelevò dal Santos facendogli conoscere il calcio europeo con cui ci fu subito un ottimo feeling.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Al hanno capito benissimo la volontà del brasiliano, tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di giovedì dopo non aver giocato nemmeno un minuto delle amichevoli disputate tra Europa e Asia nell'ultimo periodo, ma non sono intenzionati a fare sconti.

Come riportato da 'Mundo Deportivo', Nasser Al-Khelaifi ha ben in mente quanto chiedere per il cartellino del brasiliano: 300 milioni e non 180 come paventato da alcuni organi d'informazione, molti di più rispetto ai 150 che basterebbero per contenere i costi d'ammortamento a bilancio dopo l'acquisto avvenuto nel 2017 per l'esorbitante cifra di 222 milioni.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi vuole Neymar dovrà presentarsi con quella cifra, non un euro di meno. Ma entro il prossimo 11 agosto e non oltre: questa è la data fissata dai parigini per decidere il futuro del classe 1992, quando avverrà l'esordio in al 'Parco dei Principi' contro il .

Il Barcellona non ha ancora fatto una proposta economica vera e propria e si parla di inserimento di più di un giocatore nell'operazione, per un valore totale di 170 milioni: Umtiti, Rakitic e Coutinho possono essere i sacrificati per arrivare all'asso brasiliano.

Sullo sfondo, ma parecchio defilata, resta la che ora è concentrata sullo scambio Dybala-Lukaku con il . Un altro intrigo di mercato che a breve conoscerà il suo esito finale.