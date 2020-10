L'Equipe - PSG scatenato: con Kean anche Danilo Pereira

PSG attivissimo nelle ultime ore di mercato: oltre a Moise Kean, chiusura col Porto per il mediano Danilo Pereira.

attivissimo in questi scampoli conclusivi del mercato estivo: Moise Kean sarà un nuovo giocatore dei francesi, ma non sarà l'unico rinforzo.

Come riporta 'L'Equipe', oggi visite mediche per l'ex in concomitanza con quelle di Danilo Pereira, mediano che arriverà dal . Due rinforzi sul gong, dopo un certo immobilismo mostrato in queste settimane.

In mattinata erano circolate anche voci su un clamoroso approdo alla corte di Tuchel dell'interista Joao Mario, ma qualche ora più tardi 'L'Equipe' ha fatto dietrofront spiegando come il portoghese non sia nei radar del club transalpino.

Kean più Danilo Pereira dunque: visite in giornata e firma sui contratti, che consentiranno al PSG si allungare la rosa e allentare il fuoco delle polemiche innescato dal botta e risposta Tuchel-Leonardo.