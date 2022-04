Il PSG piomba su Ederson della Salernitana: possibile offerta di 26 milioni

Tra le poche note positive della Salernitana di questa stagione c'è un giocatore acquistato a gennaio per 6 milioni dal Corinthians, una delle tante scommesse di Walter Sabatini: Ederson sta dimostrando di non soffrire il grande salto dal Sudamerica all'Europa e, secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', potrebbe compierne un altro ancor più prestigioso la prossima estate.

Il centrocampista brasiliano pare infatti essere finito nel mirino del PSG, dove il connazionale Leonardo lo segue con estrema attenzione: le prestazioni di livello offerte recentemente non sono passate inosservate, tanto basta per una possibile offensiva estiva.

Il quotidiano romano parla addirittura di un'eventuale offerta parigina per il club campano, a cui andrebbero la bellezza di 26 milioni di euro: paragonati alla cifra spesa in inverno per l'acquisto, la Salernitana farebbe registrare una corposa plusvalenza che arricchirebbe le casse.

D'altronde proprio Sabatini, lo scorso 22 febbraio, parlava in questi termini di Ederson ai microfoni del 'Corriere dello Sport'.

"Ho agganciato questo Ederson, un giocatore di 22 anni che presto andrà a fare la mezzala in un grande club".

Previsione che, qualora questa offerta venisse confermata, si dimostrebbe più che azzeccata.