PSG, ecco Diallo per la difesa: ufficiale il suo arrivo dal Borussia Dortmund

Sfumato De Ligt, che è ormai ad un passo dall’approdare alla , il si consola piazzando un altro colpo in difesa: è infatti ufficiale l’arrivo dal di Abdou Diallo.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

A confermare il buon esito della trattativa con i gialloneri della Ruhr, è stato lo stesso club transalpino attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

L'articolo prosegue qui sotto

Cresciuto calcisticamente nel , Diallo ha giocato in belgio con la maglia del Zulte Waregem, prima di trasferirsi nel 2017 in al . Nel 2018 l’approdo al Borussia Dortmund dove, agli ordini di Lucien Favre, ha collezionato 38 presenze complessive.

Diallo, il cui cartellino dovrebbe essere costato al PSG 31 milioni di euro più altri due di bonus, non ha nascosto la sua soddisfazione per il trasferimento.

“E’ un grande onore arrivare in un club prestigioso come il PSG. Ho sempre detto che qui c’è un progetto molto attraente e questo è un altro passo importante per la mia carriera. Voglio dare il massimo per la mia squadra, che è rinomata per la sua qualità e per le sue ambizioni”.