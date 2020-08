DIRETTA: PSG-Bayern Monaco LIVE! Prepartita e formazioni

-BAYERN MONACO: DIRETTA TV E STREAMING

La finale di , PSG- , sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Sulla tv satellitare la telecronaca della partita è affidata a Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

La partita sarà inoltre trasmessa in tv anche in chiaro su Canale 5 (numero 5 e 505 HD del digitale terrestre). Mediaset ha affidato la telecronaca a Pierluigi Pardo, con Aldo Serena nelle vesti di opinionista.

Gli abbonati Sky potranno seguire la gara anche in mediante Sky Go, tutti gli altri attraverso Mediaset Play, la piattaforma in chiaro di Mediaset disponibile anche sul decoder Sky Q. Per farlo sarà sufficiente collegarsi alle pagine ufficiali dei due servizi su pc o notebook, oppure scaricare le apposite applicazioni per sistemi iOS e Android.

C'è infine una terza possibilità per seguire in streaming PSG- , ed è costituita dall'acquisto di un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di tutte le gare della Champions League, finale inclusa.

Goal vi accompagnerà con la sua diretta testuale al fischio d'inizio dell'atteso confronto, tenendovi compagnia anche per tutto il prepartita.