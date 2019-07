PSG, Bakayoko obiettivo per la mediana: su di lui anche il Manchester United

L’ex centrocampista del Milan, Tiémoué Bakayoko è uno dei grandi protagonisti del calciomercato: sulle sue tracce PSG e Manchester United.

Chiusa la parentesi in prestito al , Tiémoué Bakayoko si riscopre grande protagonista della sessione estiva di calciomercato. Tornato al , club che detiene il suo cartellino, il centrocampista francese potrebbe presto lasciare per trasferirsi in un altro top club europeo.

Secondo quanto riportato da RMC Sport infatti, il è alla ricerca di un centrocampista di quantità e per tale motivo ha messo nel suo mirino proprio Bakayoko.

Il nuovo uomo mercato del club parigino, Leonardo, conosce già alla perfezione il giocatore visto che è stato lui a portarlo 12 mesi fa a Milano ed ha già preso contatto con il suo entourage al fine di capire quali sono i margini di manovra.

Il centrocampista, che è legato al Chelsea da un contratto che scadrà nel 2022 e che nelle scorse settimane ha ammesso di sognare un futuro proprio nella sua Parigi e nel PSG, ha estimatori anche in . Sulle sue tracce infatti ci sono l’ e soprattutto il che potrebbe perdere nel corso dell’estate Matic e Pogba.

I Red Devils hanno già intavolato un discorso con il Chelsea, ma servirà ancora qualche giorno per conoscere il futuro del giocatore. Bakayoko infatti ha ripreso gli allenamenti con i Blues agli ordini di Lampard e solo la prossima settimana verrà presa una decisione sulla sua permanenza o meno.