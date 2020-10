Protocolli diversi: Cipro nega l'ingresso a Zahavi del PSV

Zahavi non potrà prendere parte a Omonia-PSV di Europa League. Cipro adotta un protocollo anti-Covid diverso da quello della UEFA.

E’ una partita importante, quella dalla quale è attesa il . La compagine olandese, dopo essere caduta nel suo match d’esordio in in casa contro il Granada, cercherà sul campo dell’Omonia quei punti che possano consentirle di rilanciarsi nel Gruppo E.

Per l’occasione il tecnico Roger Schmidt non potrà contare su uno dei suoi uomini più importanti, ovvero Eran Zahavi, poiché Cipro non gli ha consentito l’ingresso nel Paese.

The authorities in Cyprus refused to allow Eran Zahavi and Jordan Teze to enter the island.



Due to the fact that they tested positive for Corona earlier this month.#OMOPSV #UEL — PSV (@PSV) October 28, 2020

In realtà, l’ingresso era stato negato anche al difensore Jordan Teze, il quale tuttavia nelle ultimissime ore ha avuto dalle autorità il permesso di raggiungere Nicosia ed è già in volo per raggiungere il resto dei compagni.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Alla base dei problemi sorti ci sono i protocolli anti-Covid. Cipro infatti adotta un protocollo diverso rispetto a quelli seguiti sia dall’ che dalla UEFA e le persone risultate positive ad inizio mese non sono ammesse sull’isola.

Zahavi, nelle scorse settimane, è stato effettivamente positivo al Coronavirus, ma adesso è totalmente guarito e quindi da considerarsi abile ed arruolabile, ma non potrà essere della partita, tanto che è rimasto in Olanda ad allenarsi.

Per il PSV si tratta di un’ulteriore tegola non da poco. Sono molti i giocatori della compagine olandese attualmente alle prese con il Coronavirus e quindi quella che scenderà in campo contro l’Omonia sarà una formazione fortemente rimaneggiata.