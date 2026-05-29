Trasmissioni TV della Spagna ai Mondiali FIFA 2026

Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server spagnolo e guardale in diretta su RTVE (canale La 1 o app RTVE Play).

Chi trasmetterà i Mondiali FIFA 2026 in TV in Spagna?

In Spagna i diritti di trasmissione dei Mondiali FIFA 2026 sono condivisi tra l’emittente pubblica RTVE e la piattaforma streaming DAZN (in collaborazione con GRUP MEDIAPRO).

Ecco come seguirlo:

📺 In chiaro

RTVE (La 1 e Teledeporte): come emittente pubblica, trasmetterà le partite più importanti del torneo. Potrai vedere una partita al giorno gratis, comprese tutte quelle della Roja, l’incontro inaugurale, gli ottavi, le semifinali e la finale, tramite la TV digitale terrestre (TDT).

📱 Streaming digitale e premium

DAZN e Movistar Plus+ offrono il torneo completo in Spagna: tutte le 104 partite in diretta e on demand. Tramite l’appDAZN o i canali temporanei DAZN Mundial su Movistar Plus+, avrai calendario completo, multi-feed e programmazione 24/7. Le partite in chiaro sono anche visibili gratis su RTVE Play.



