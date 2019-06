Calciomercato Sampdoria, ecco Maroni dal Boca Juniors: riscatto fissato a 15 milioni

La Sampdoria chiude l'arrivo del giovane talento del Boca Juniors Gonzalo Maroni, trequartista in prestito con diritto di riscatto.

In attesa di definire il futuro di Marco Giampaolo, destinato ormai alla panchina del , la piazza un importante colpo in entrata: dal Boca Juniors arriva Gonzalo Maroni, talentuoso trequartista classe '99.

Come confermato da 'Tycsports', Maroni arriva in prestito per una stagione con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro: il giocatore argentino era già stato ceduto in prestito nell'ultima annata al Talleres, dove ha collezionato 19 presenze e due goal.

Maroni si è messo in mostra anche nel recente Mondiale Under 20 con la maglia della nazionale argentina, eliminata a sorpresa dal Mali. Il debutto con la maglia del Boca Juniors era arrivato nel 2017 in giovanissima età: il suo contratto scade nel 2022, ma il prezzo è già stato fissato dalle due parti.