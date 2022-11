Problema tecnico in Milan-Spezia: cinque minuti per convalidare il goal di Hernandez

Episodio particolare nel corso di Milan-Spezia: Hernandez segna a 20’ e 45”, ma il goal viene convalidato solo dopo il 25’.

Un’attesa lunghissima, un respiro trattenuto per quasi cinque minuti. Questo è il lasso di tempo trascorso dal goal di Theo Hernandez che ha portato avanti il Milan contro lo Spezia, alla sua effettiva convalida.

L’esterno del Milan, sfruttando al meglio un assist stupendo di Bennacer, quando il cronometro diceva 20’ e 45” è stato bravissimo nello stoppare il pallone in area e poi trafiggere Dragowski con un tocco si sinistro di prima intenzione.

Essendo Hernandez partito sul filo del fuorigioco, si è reso necessario un controllo del VAR che si è rivelato incredibilmente molto più lungo del previsto.

Il gioco è rimasto fermo per diversi minuti, tanto che le due squadre ne hanno approfittato riservandosi dei veri e propri time-out. Il tutto mentre non solo i giocatori e gli uomini in panchina, ma tutte le persone assiepate sugli spalti si chiedevano cosa stesse succedendo.

L’arbitro Fabbri, dopo una lunghissima attesa, ha finalmente indicato il centrocampo a 25’ e 25”, convalidando quindi il goal (era Kiwior a tenere in campo Hernandez).

Come svelato da DAZN, il lungo stop è stato figlio di un problema tecnico, più specificatamente legato all’audio. Al direttore di gara non arrivava la comunicazione dalla sala VAR e quindi era impossibile poter riprendere il gioco.