Problema per Di Maria, Scaloni spiega: "Fastidio al quadricipite"

Il giocatore della Juventus è stato sostituito a mezz'ora dalla fine, Scaloni spiega: "Ha sentito indurirsi il quadricipite". Condizioni da valutare.

L'Argentina che vola agli ottavi da prima nel suo girone rischia di dover fare a meno di Angel Di Maria nella prossima partita contro l'Australia.

Il giocatore della Juventus, punto fermo dell'Albiceleste e che ha giocato tutte e tre le gare della fase a gironi da titolare, è stato sostituito quando mancava circa mezz'ora alla fine della partita contro la Polonia. Al suo posto è entrato l'altro bianconero, Leandro Paredes.

Alla base del cambio, come svelato dal CT Scaloni in conferenza stampa, non una scelta tattica bensì un problema fisico la cui entità andrà valutata nelle prossime ore.

"Ha sentito qualcosa al quadricipite, si è fatto duro e abbiamo preferito toglierlo. Tutti sanno già che è importante, non vale la pena lasciare in campo un giocatore che rischia di farsi male".

L'Argentina tornerà in campo sabato, la speranza di Scaloni ovviamente è quella di avere a disposizione il Fideo che in questo inizio di stagione è già rimasto fermo parecchie settimane a causa di due differenti problemi muscolari accusati con la Juventus.