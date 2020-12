Formazoni ufficiali Torino-Bologna: Sirigu ancora out, Giampaolo torna a quattro

All'Olimpico i granata, penultimi, affrontano il Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic, che punta ancora su Vignato nei tre dietro Palacio.

Penultimo posto in classfica, pari col . Con pochissimi segnali incoraggianti. Il va verso un finale di 2020 difficile, come difficile è stato tutto l'anno. I granata, impegnati alle 12.30 in casa contro il , cercano una scossa per cambiare marcia.

La deludente sconfitta contro la si aggiunge ad una lunga lista di partite storte: le sconfitte nelle prime 12 uscite sono già 8. Soltanto il Crotone, ultimo per differenza reti, ha perso di più. La squadra di Giampaolo ha invece la peggior difesa con 30 goal subiti, 2,5 di media a partita.

Per provare a invertire il trend, Marco Giampaolo torna alla difesa a quattro, con Izzo, Lyanco, Bremer e Rodriguez a comporre la linea. La vera sorpresa è in porta, dove Sirigu viene ancora escluso in favore di Milinkovic-Savic.

Gojak a centrocampo con Rincon e Linetty, mentre Lukic avanza a supporto di Bonazzoli e Belotti. Recuperati per la panchina Zaza e Verdi. Out Ansaldi, Murru e lo squalificato Singo, oltre a Ujkani, Baselli e Millico.

Lunga lista di indisponibilità anche nel Bologna, a partire dalla porta: fuori Skorupski e Ravaglia, gioca Da Costa. In difesa mancano Hickey e Mbaye: a sinistra si apre Tomiyasu, con De Silvestri a destra e Danilo con Gary Medel in mezzo.

A centrocampo recupera Schouten, ma per la panchina: giocano Dominguez e Svanberg. In attacco sono out Skov Olsen, Orsolini, Sansone e Santander: Mihajlovic - grande ex di giornata - lancia Vignato inseme a Soriano e Barrow alle spalle di Palacio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-BOLOGNA

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.