Probabili formazioni Verona-Cagliari: sardi in emergenza, Pavoletti confermato

Cinque positivi al Covid-19 nei sardi: per Di Francesco scelte quasi obbligate. Juric inizia a ritrovare pezzi, rientra Magnani in difesa.

La domenica della decima giornata di si apre al Bentegodi: nel match delle 12.30, il sfida il alla ricerca di altri punti preziosi per inseguire il sogno Europa. Una rivincita a campi invertiti del match di Coppa giocato il 25 novembre e vinto 2-1 dai sardi.

Rispetto a undici giorni fa, comunque, può cambiare tutto. Soprattutto a livello di uomini in campo: in campo scenderanno due undici profondamente diversi, sia per Di Francesco che per Juric.

Il tecnico croato si affiderà iin gran parte alla squadra che ha convinto nel secondo tempo del match contro l' , vinto 0-2. Non cambia il tridente: Barak e Zaccagni a supporto di Di Carmine, in attesa di Kalinic, ancora ai box.

A centrocampo con Tameze c'è Veloso, mentre gli esterni sono Faraoni e Dimarco, in attesa che Lazovic torni a pieno regime. Difesa che recupera Magnani e Lovato, ma dovrebbe essere l'ex e a comporre il trio con Dawidowicz e Ceccherini davanti a Silvestri.

Il Cagliari deve fare i conti con l'emergenza Covid-19 che ha tolto a Di Francesco Godin, Nandez, Ounas, Pereiro e Simeone. In più, fuori anche Klavan e Piscane. Coppia di difesa di fatto obbligata, con Walukiewicz e Carboni, un 2000 e un 2001, davanti a Cragno.

Lykogiannis più di Tripaldelli a sinistra, mentre Faragò farà il terzino destro. Avanza Zappa sulla trequarti, con Sottil a sinistra. In mezzo la coppia formata da Marin e Rog. Leonardo Pavoletti verso la conferma in attacco dopo il goal allo . Dubbio Joao Pedro per un problema al ginocchio: si scalda Caligara.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA-CAGLIARI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine.