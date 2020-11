Probabili formazioni Verona-Benevento: Kalinic sfida Lapadula

Verona-Benevento chiude il programma della sesta giornata. Juric perde Vieira, che si aggiunge a tanti indisponibili. Inzaghi con Lapadula.

Il 'monday night' di , della sesta giornata, presenta la sfida tra e . La squadra di Juric ha ripreso da dove aveva lasciato lo scorso anno, ovvero continua a sorprendere. Mentre quella di Inzaghi sembra per distacco la neopromossa più in forma del campionato.

Nei due precedenti in Serie A tra Verona e Benevento nella stagione 2017/18 a vincere è stata in entrambe le occasioni la squadra di casa: i veneti all’andata (1-0), i campani al ritorno (3-0).

Il Verona non incassa goal da quattro partite interne in campionato; soltanto due volte nella loro storia i gialloblù hanno tenuto la porta inviolata in casa per più match di fila in Serie A: nel maggio 1989 (sei) e nel novembre 1971 (cinque).

Per quanto riguarda le probabili formazioni della partita, Ivan Juric è sicuramente l'allenatore più in difficoltà per scegliere i propri uomini. Alla lista degli indisponibili (Benassi, Cetin, Danzi, Faraoni, Favilli, Ruegg e Veloso) si è aggiunto nelle ultime ore anche Ronaldo Vieira.

Altri giocatori, come confermato dallo stesso Juric in conferenza, non sono al meglio come Barak, Ceccherini e Lovato. Ma bisogna stringere i denti e saranno tutti e tre titolari. Kalinic guiderà l'attacco dell'Hellas.

Per Pippo Inzaghi scelte più semplici: gli unici indisponibili sono Barba e Iago Falque. L'attacco ormai è sempre quello ed è formato da Insigne, Caprari e Lapadula. A centrocampo tocca ancora a Schiattarella dirigere l'orchestra. Maggio dovrebbe scalzare Foulon dal primo minuto.

Probabili formazioni Verona-Benevento

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula.