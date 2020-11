Probabili formazioni Udinese-Milan: Pioli cerca la decima sinfonia

Il Milan cerca il decimo successo stagionale in tutte le competizioni. Di fronte si troverà l'ex Deulofeu ed il recuperato Musso. Pioli con i titolari

Se c'è una squadra che in questo inizio di stagione sta sorprendendo e si sta dimostrando forte come mai negli ultimi anni, questa è sicuramente il . La banda di Stedano Pioli è terribile, non conosce rivali e sta viaggiando sia in che in , dimostrando anche di avere una delle rose più lunghe e qualitative d' .

Oggi, nel lunch match delle 12.30 del campionato, il Milan andrà a far visita all', che in campionato non è certo partita con le vele spiegate: quattro sconfitte ed una sola vittoria per i friulani, che contro la prima della classe dovranno faticare e non poco.

Il Milan cerca invece la decima vittoria stagionale su undici partite (l'unico pareggio è quello contro la , i rossoneri non conoscono il significato della parola sconfitta).

Il Milan ha vinto solo tre delle ultime 12 trasferte contro l’Udinese in campionato (2N, 7P), l’ultimo successo rossonero in Friuli risale a novembre 2018: 1-0 grazie al goal di Alessio Romagnoli al minuto 96:08.

L’Udinese potrebbe perdere cinque delle prime sei gare stagionali per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1961/62 e il 2017/18

Pioli ritrova Ante Rebic, che va in panchina, ma perde Castillejo per un affaticamento muscolare. Formazione praticamente titolare quella rossonera, con Donnarumma che grazie al tampone negativo torna in porta. Calabria ed Hernandez sulle fasce, mentre Kjaer e Romagnoli inamovibili al centro.

Bennacer e Kessié la diga in mezzo al campo; Saelemaekers, Calhanoglu e Leao giocheranno alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

Luca Gotti cambia modulo, adattandosi alle caratteristiche dell'ex di lusso: Deulofeu. Lo spagnolo giocherà in attacco con Okaka e Lasagna. Quest'ultimo insidiato da Pussetto. Centrocampo di grande qualità con De Paul, Pereyra e Arslan. Musso torna a difendere i pali con un recupero-lampo dal suo infortunio.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Bonifazi, Ouwejan; De Paul, Arslan, Pereyra; Lasagna, Okaka, Deulofeu.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.