Probabili formazioni Torino-Sampdoria: riecco Belotti, tandem con Zaza

I granata sfidano i blucerchiati all'Olimpico alla ricerca della vittoria: Ranieri si affida al grande ex Quagliarella.

Il weekend di si chiude di lunedì e ad aprire la giornata è il , che alle 18.30 ospita la all'Olimpico alla ricerca della continuità dopo i buoni segnali trasmessi a San Siro, nel match terminato 4-2 per i nerazzurri.

La grande novità per Marco Giampaolo è il rientro di Andrea Belotti, finalmente a disposizione dopo aver lavorato a parte quasi per tutta la settimana. In attacco insieme a lui ci sarà Simone Zaza, mentre Verdi è destinato a partire dalla panchina.

Conferma per la difesa a tre con Izzo in ballottaggio con Nkoulou per completare il trio con Bremer e Lyanco. Singo verso la conferma a destra, Ansaldi insidiato da Rodriguez a sinistra. Al centro Rincon con Linetty e Meité. Out Ujkani, Vojvoda, Gojak e Lukic oltre a Millico e Baselli.

Ranieri si affiderà al classico 4-4-1-1 con Verre chiamato a supportare Quagliarella, anche se Gaston Ramirez - che quest'estate è stato ad un passo dal Torino - insidia l'ex e . Candreva, Thorsby ed Ekdal dovrebbero comporre con Jankto la linea mediana.

In difesa, davanti ad Audero, mancherà Colley: al centro ci saranno Yoshida e Tonelli, con Bereszynski a destra e Augello che parte da sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-SAMPDORIA

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.