Probabili formazioni Sassuolo-Verona: Caputo titolare

Sfida tutta da seguire quella tra Sassuolo e Verona: Caputo guida l'attacco neroverde, Maxime Lopez sulla trequarti. Juric con Lasagna.

74 goal, due allenatori che fanno dello spettacolo il mantra del loro gioco: Sassuolo-Verona è una sorta di derby del bel calcio, un inno al provincialismo di qualità.

La classifica non è il massimo per entrambe, seppur la zona pericolo sia lontanissima: il sogno europeo non è ancora svanito ma, per riuscire nell'impresa, servirà un finale di campionato con imprecisioni ridotte al minimo.

Tra i neroverdi c'è il recuperato Boga, destinato a partire dalla panchina: Berardi, Maxime Lopez e Djuricic dietro alla punta Caputo, con l'ivoriano pronto a subentrare. Obiang e Locatelli a fare da schermo davanti alla difesa, composta da Müldür, Chiriches, Ferrari e Rogerio. Consigli in porta.

Gli scaligeri si schierano con il solito modulo, il cui vertice offensivo è rappresentato da Lasagna: alle spalle dell'ex Udinese troviamo il collaudato duo Barak-Zaccagni. Faraoni e Dimarco sulle corsie laterali, Tameze e Veloso al centro della mediana. Retroguardia a tre con Magnani, Günter e Ceccherini, tra i pali Silvestri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Caputo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.