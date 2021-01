Probabili formazioni Sassuolo-Parma: Dierckx debutta, c'è Haraslin

De Zerbi si affida a Djuricic e a Caputo per pungere un Parma in emergenza totale in difesa: D'Aversa ha gli uomini contati.

Derby emiliano tra chi sogna e chi vive un incubo. Il punta alla qualificazione in , mentre il spera di uscire dalla zona retrocessione.

La squadra di Roberto D'Aversa, appena tornato sulla panchina per rimpiazzare Fabio Liverani, cerca punti preziosi ma è in piena emergenza infortuni soprattutto in difesa , dove gli uomini sono davvero contati.

Il Parma ha ottenuto cinque successi in otto precedenti di contro il Sassuolo (1N, 2P), contro nessuna formazione ha vinto più gare nella competizione dal 2013/14 – stagione d’esordio dei neroverdi nel massimo campionato.

In campo davanti a Sepe scenderanno gli unici a disposizione: Busi a destra, Iacoponi ed il giovane debuttante Dierckx in mezzo alla difesa, Pezzella a sinistra. Tutti gli altri sono ai box per problemi fisici. A centrocampo Kurtic con Sohm e Brugman, mentre Kucka avanza con Cornelius e Gervinho sulla linea d'attacco.

Anche il Sassuolo fa i conti con assenze pesanti, come quelle di Berardi e Boga sugli esterni offensivi, più Locatelli e Obiang (squalificato) a centrocampo, dove manca Bourabia.

De Zerbi deve fare di necessità virtù e sceglie capitan Magnanelli con Maxime Lopez, mentre Traoré e Haraslin (in vantaggio su Defrel) accompagnano Djuricic alle spalle di Caputo. Nessuna novità in difesa e in porta, almeno sulla carta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-PARMA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, M. Lopez; Traoré, Djuricic, Haraslin; Caputo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Iacoponi, Dierckx, Giu. Pezzella; Sohm, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.