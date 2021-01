Infortunio per Bruno Alves: Parma in emergenza totale in difesa

Bruno Alves può diventare il 7° difensore fuori uso per la gara col Sassuolo: probabile l'impiego di Busi, Cyprien, Pezzella e Ricci davanti a Sepe.

Più che una squadra, ormai, è una sorta di lazzaretto. Ormai non passa giorno senza che il , nel bollettino quotidiano che fa il punto sulla situazione fisica dei propri giocatori, comunichi un nuovo infortunio. L'ultimo, quello di Bruno Alves. Pure lui in dubbio per domenica.

"Bruno Alves, durante l’allenamento di oggi, ha evidenziato un problema muscolare ai flessori della coscia destra - comunica il sito ufficiale del club ducale - Nella giornata di domani verranno effettuati gli accertamenti del caso".

Una sfortuna incredibile, quasi irreale. Bruno Alves entra in un'infermeria già affollatissima per tutta la stagione, ma in particolare in questo periodo. E vi trova una lunghissima serie di centrali difensivi, o di ruolo o capaci di disimpegnarsi in mezzo alla retroguardia, tutti messi fuori gioco da infortuni vari.

C'è Balogh, fermato ieri da una tendinopatia. C'è Gagliolo, che a causa di una distrazione ai flessori ne avrà per un altro po'. E poi c'è Iacoponi, vittima di una lesione al soleo. Tutti e tre oggi hanno svolto lavoro differenziato, e ipotizzare che domenica in casa del possano scendere in campo appare piuttosto arduo.

Non è finita qui. Fanno parte della lista anche Laurini, un altro terzino adattabile, ai box fino a fine mese per una lesione al retto femorale, e poi Osorio, che rientrerà a metà febbraio per una lesione ai flessori, e infine Valenti, out fino a fine febbraio a causa di una lesione al bicipite femorale.

Totale: sette difensori fuori uso o quasi, considerando che alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo mancano appena due giorni. Sette. Un numero altissimo, enorme, che costringerà il nuovo allenatore Roberto D'Aversa, appena tornato sulla panchina del Parma al posto di Fabio Liverani, a fare i salti mortali per schierare una retroguardia presentabile.

In questo momento l'opzione più credibile vede in campo, da destra a sinistra, Busi, Cyprien, Pezzella e Ricci davanti a Sepe. Ovvero un terzino di ruolo, un centrale adattato, un altro centrale adattato e un giocatore che ha esordito in A proprio domenica scorsa, contro la . Dovranno fronteggiare Boga, Caputo, Djuricic, Traore. Non il massimo della vita.