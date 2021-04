Probabili formazioni Sampdoria-Napoli: Osimhen preferito a Mertens

Il Napoli cerca riscatto sul campo della Sampdoria: Osimhen in pole su Mertens, Demme confermato. Ranieri con Gabbiadini e Quagliarella.

Il passo falso dell'Allianz Stadium ha lasciato diverse scorie nell'ambiente Napoli, scottato da un ko che ha frenato parzialmente le ambizioni di raggiungere un posto nella prossima Champions League: contro la Sampdoria ci sarà già la prima opportunità di riscatto.

Gli azzurri restano comunque in corsa per la quarta piazza e il calendario delle ultime giornate potrebbe dare una grossa mano a Gattuso, il cui futuro è uno dei temi che vanno per la maggiore in quel di Castel Volturno.

Genova è una tappa cerchiata in rosso dal tecnico calabrese, che al 'Ferraris' proporrà il suo 4-2-3-1: il dubbio più grande riguarda il ruolo di punta di riferimento, con Osimhen in ballottaggio serrato con Mertens e in leggero vantaggio. Alle spalle del nigeriano, spazio per Politano, Zielinski e Insigne.

Fabian Ruiz e Demme a formare la diga di centrocampo, difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Tra i pali dovrebbe rivedersi Ospina, recuperato dopo l'infrazione al quarto dito della mano sinistra.

Ranieri senza lo squalificato Adrien Silva a centrocampo: fiducia ad Askildsen in coppia con Thorsby, Candreva e Damsgaard gli esterni. Davanti ecco la coppia Gabbiadini-Quagliarella. Bereszynski, Tonelli, Colley e Augello a protezione della porta di Audero.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.