Probabili formazioni Roma-Young Boys: Fonseca cambia, spazio a Calafiori

La Roma cercherà contro lo Young Boys il punto che vorrà dire primato nel Gruppo A di Europa League. Fonseca si affiderà al turnover.

Cancellare la debacle con il e assicurarsi il punto che vorrebbe dire primo posto matematico nel Gruppo A di . E’ con questi obiettivi che la scenderà in campo questa sera all’Olimpico contro lo Young Boys.

I capitolini si sono già guadagnati con largo anticipo il pass per per i sedicesimi di finale del torneo ed ora un basta che un ultimo passo, contro gli elvetici secondi nel girone, per completare l’opera.

Visto che la qualificazione è già stata ottenuta e che c’è da fare i conti con diversi infortuni, Paulo Fonseca proporrà diversi cambi rispetto al consueto undici titolare. A difendere la porta giallorossa ci sarà Pau Lopez e davanti a lui saranno Ibanez, Cristante e Juan Jesus a completare il pacchetto difensivo.

Altre squadre

A centrocampo, Bruno Peres e Calafiori saranno chiamati a presidiare gli esterni, mentre Villar e Diawara comporranno il duo di mediana. In attacco Dzeko è tornato disponibile, ma sarà ancora Borja Mayoral ad agire da unica punta. A suo supporto ci saranno Carles Perez e Pellegrini.

Gerardo Seoane dovrebbe rispondere con un 4-4-2 nel quale la linea difensiva davanti a Von Ballmoos dovrebbe essere completata da Hefti, Camara, Zesiger e Lefort.

Fassnacht e Sulejmani si sistemeranno sugli out di destra e sinistra a centrocampo, mentre in mediana toccherà a Rieder e Sierro. In attacco Mambimbi parte in vantaggio su Ngamaleu per una maglia da titolare al fianco di Nsame.

Probabili formazioni Roma-

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Lo. Pellegrini; Mayoral.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Rieder, Sierro, Sulajmani; Nsame, Mambimbi.