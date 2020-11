Probabili formazioni Roma-Fiorentina: Dzeko torna titolare

La Roma vuole il riscatto dopo lo scialbo 0-0 in Europa League: contro la Fiorentina rientrerà Dzeko dal primo minuto. Viola con Callejon e Ribery.

Doveva essere una formalità da sbrigare in poco tempo, per la si è rivelata una delusione: la gara contro il Sofia si è chiusa senza reti da una parte e dall'altra, risultato a sorpresa se si considera la grande differenza tecnica tra le due squadre.

Per i ragazzi di Fonseca c'è la pronta opportunità di cancellare il mezzo passo falso europeo: all'Olimpico arriva la , rivitalizzata dal convincente successo interno sull' .

I giallorossi giocheranno con l'undici titolare tipo: tra i pali tornerà Mirante, ormai titolare a discapito di Pau Lopez, mentre in difesa agiranno Mancini e Ibanez insieme a Smalling. Bruno Peres e Spinazzola i due esterni, Lorenzo Pellegrini e Veretout in cabina di regia.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Niente turnover nemmeno nel reparto avanzato: Pedro e Mkhitaryan supporteranno Dzeko, partito dalla panchina in per lasciare spazio a Borja Mayoral. Stavolta, però, Fonseca non ha intenzione di privarsi del suo bomber principe.

Fiorentina con la 'strana' coppia Callejon-Ribery, Lirola e Biraghi saranno i due quinti di centrocampo; Bonaventura e Castrovilli interni ai lati di Amrabat. Non al meglio German Pezzella: al suo posto ancora Martinez Quarta con Milenkovic e Caceres a completare il reparto. Dragowski in porta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-FIORENTINA

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery.