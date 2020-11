Probabili formazioni Roma-Cluj: tocca a Borja Mayoral

Sfida che vale il 1° posto del girone d'Europa League tra Roma e Cluj: Dzeko partirà dalla panchina, attacco sulle spalle di Borja Mayoral.

Quattro punti per entrambe e, all'orizzonte, l'opportunità di dare una sterzata decisiva al girone in caso di vittoria: e Cluj si affrontano all'Olimpico nel match valido per la terza giornata d' , un vero e proprio spareggio per la leadership solitaria.

Giallorossi reduci dal bel successo ottenuto in campionato contro la preceduto, però, dallo scialbo 0-0 interno imposto dal Sofia una settimana fa. Pareggio anche per i rumeni che, dopo aver espugnato il terreno bulgaro, sono stati fermati in casa dallo .

Fonseca, come prevedibile, attuerà un turnover corposo affidandosi a ben sette elementi diversi rispetto alla sfida con i viola: Ibanez confermato in difesa, Pellegrini pronto ad agire qualche metro più in avanti sulla linea dei trequartisti in coppia con Mkhitaryan e a supporto della punta Borja Mayoral.

Lo spagnolo ha fin qui raccolto due presenze dal primo minuto con la Roma, tutte in Europa League, tuttavia senza riuscire a trovare la via del primo goal italiano: Dzeko siederà, almeno inizialmente, in panchina per rifiatare e concentrarsi in vista della trasferta del 'Ferraris' contro il in programma domenica pomeriggio.

Solita staffetta anche tra i pali con Pau Lopez a prendere il posto del titolare Mirante, chance per Fazio nel terzetto difensivo dove tornerà dal 1' anche Kumbulla. Turno di riposo per Veretout nella zona nevralgica: il francese sarà sostituito da Villar.

Cluj con l'attaccante di riferimento Debeljuh nel 4-2-3-1 varato dal tecnico Petrescu che, infastidito dagli arbitraggi discutibili subiti in patria, si è lasciato andare ad una dichiarazione molto forte.

"Non ho intenzione di restare. Anzi, andrò via dopo la gara contro la Roma. Qui guadagno bene, ma potrei guadagnare meglio da un'altra parte".

La Roma dovrà fare molta attenzione anche a Rondon che, con quattro reti realizzate, è il miglior marcatore stagionale dei rumeni alla pari di Debeljuh.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-CLUJ

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Paun, Deac; Debeljuh.