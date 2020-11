Probabili formazioni Rijeka-Napoli: Petagna bomber di coppa

Il Napoli proverà a ipotecare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League sul campo del Rijeka: Osimhen squalificato, l'attaccante sarà Petagna.

Lo scacco matto subìto dal ha parzialmente lasciato il segno in casa : per dirla come Gattuso, i partenopei si leccano le ferite dopo lo 0-2 del 'San Paolo' contro quella che, classifica alla mano, è da considerare una diretta concorrente per le zone alte.

Gli azzurri hanno l'opportunità di riscattarsi con l' : la vittoria ottenuta a San Sebastian contro la ha modificato gli equilibri del girone, che sarebbe definitivamente 'azzannato' in caso di vittoria sul campo del Rijeka, fanalino di coda con zero punti.

Impegno a cui non potrà prendere parte Osimhen, espulso per somma di ammonizioni nel finale del match giocato in : al suo posto ci sarà Andrea Petagna, alla sua seconda presenza da titolare consecutiva nella competizione continentale.

Finora l'ex ha timbrato il cartellino una sola volta con un goal risultato decisivo per i tre punti in quel di : è alla sua capacità di far salire la squadra (oltre che di finalizzare) che Gattuso si affiderà, con Mertens a giostrare in posizione centrale sulla trequarti completata da Politano e Lozano.

Insigne dovrebbe partire dalla panchina nonostante, negli ultimi giorni, sia tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo il problema muscolare non grave rimediato in terra spagnola.

Lobotka verso il ritorno in una zona a lui più consona, la mediana, dove dovrebbe far coppia con Demme. Koulibaly intoccabile in difesa, al suo fianco giocherà Maksimovic. Di Lorenzo e Mario Rui i terzini, Meret potrebbe far tirare il fiato ad Ospina tra i pali.

Tanta confusione invece per decifrare quella che sarà la formazione del Rijeka, colpito pesantemente dal Covid-19: la società croata non ha comunicato i nomi dei giocatori risultati positivi ed è possibile, qualora buona parte della squadra titolare sia stata contagiata, che stasera venga impiegata la formazione Under 19.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI RIJEKA-NAPOLI

RIJEKA (3-5-2): Nevistic; Escoval, Velkovski, Smolcic; Tomecak, Cerin, Lepinjica, Loncar, Stefulj; Menalo, Kulenovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Petagna.