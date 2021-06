Portogallo-Francia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Portogallo affronta la Francia nella 3ª giornata del Gruppo F di Euro 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PORTOGALLO-FRANCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Portogallo-Francia

Portogallo-Francia Data: Mercoledì 23 giugno 2021

Mercoledì 23 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Rai Play, Sky Go e NOW

Portogallo e Francia si affrontano nella terza giornata del girone F. Si tratta della riproposizione della finale di Euro 2016, in quell'occasione i lusitani vinsero per 1-0 grazie alla rete di Eder. I francesi, campione del mondo in carica, sono desiderosi di "vendetta" e di passare al primo posto alla fase successiva. Prima della finale di Euro 20216, la Francia era reduce da 10 vittorie consecutive contro i portoghesi. Il suo bilancio nei confronti diretti è di 18 successi su 25.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Portogallo-Francia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PORTOGALLO-FRANCIA

Portogallo-Francia si disputerà nella serata di mercoledì 23 giugno alla Puskas Arena di Budapest. Il calcio d'inizio della sfida è fissato per le ore 21.00.

Si potrà vedere in diversi modi Portogallo-Francia, l'attesa gara valevole per la terza giornata del gruppo F. La Rai trasmetterà la partita in chiaro su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), mentre su Sky sarà visibile ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Portogallo-Francia è visibile pure in streaming, in diretta. La Rai trasmetterà la gara in chiaro sulla propria piattaforma Rai Play, mentre gli utenti Sky avranno la possibilità di seguirla attraverso Sky Go. In entrambi i casi sarà possibile usufruire del servizio streaming sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, previo scaricamento della relativa app per sistemi Android e iOS. Si potrà vedere Portogallo-Francia anche tramite NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport anche la visione delle gare di Euro 2020.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal potrete anche seguire Portogallo-Francia in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto dal calcio d'inizio al fischio finale, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

4-3-3 per il Portogallo con Rui Patricio in porta, Semedo, Ruben Dias, José Fonte e Guerreiro in difesa. Sergio Oliveira, Danilo Pereira e Bruno Fernandes in difesa. Bernardo Silva, Joao Felix e Cristiano Ronaldo in avanti.

Identico modulo per la Francia con Lloris tra i pali, Pavard, Varane, Kimpembe e Hernandez in difesa. Pogba, Kanté e Rabiot in mediana con Mbappé, Benzema e Griezmann in avanti.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann.