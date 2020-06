Probabili formazioni Parma-Inter: Brozovic ancora out

L’Inter è chiamata a Parma da una partita da ‘dentro o fuori’. In caso di ulteriore stop, la corsa Scudetto si farebbe ancor di più in salita.

Vietato sbagliare, all’ non sono più ammessi errori. Il recente passo falso interno contro il e le ultime vittorie conseguite da e , impongono ai nerazzurri un unico risultato che possa ancora tenere vive le residue speranze di scudetto: la vittoria.

Gli uomini di Antonio Conte saranno quindi impegnati questa sera in una sfida valida per il 28° turno di campionato che può rappresentare uno spartiacque potenzialmente definitivo. Ad attenderli ci sarà una delle grandi rivelazioni del campionato: il di Roberto D’Aversa.

I ducali, che dopo la sosta hanno raggranellato quattro punti in due partite, sono pienamente in lotta per una qualificazione europea e cercano quei punti che possano quindi consentire loro di proseguire una corsa che ad inizio stagione in pochi avrebbero probabilmente immaginato.

Allo stadio Ennio Tardini , l’Inter dovrà certamente rinunciare a giocatori importanti come Skriniar (squalificato), Brozovic (ancora vittima di guai muscolari), Sensi e Vecino. Conte schiererà i nerazzurri con l’ormai consueto 3-4-1-2 nel quale si rivedranno D’Ambrosio e Godin nella linea difensiva completata da De Vrij davanti ad Handanovic.

A centrocampo, Candreva e Young dovrebbero essere chiamati a presidiare gli esterni, con Barella e Gagliardini a comporre il duo di mediana. In avanti, Erisken agirà da trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez .

Consueto 4-3-3 per Roberto D’Aversa . Il tecnico del Parma non potrà contare sullo squalificato Iacoponi e quindi, al suo posto, dovrebbe esserci Dermaku al centro di una difesa completata dall’altro centrale Bruno Alves e dai due esterni Laurini (Darmian non è al meglio) e Gagliolo.

A centrocampo, Hernani si sistemerà in cabina di regia, al suo fianco ci saranno Kucka ed uno tra Kurtic e Barillà. In attacco, a supporto della punta centrale Cornelius , ci saranno Kulusevski e Gervinho.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA-INTER

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.