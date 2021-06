Probabili formazioni Olanda-Ucraina: Depay e de Jong guidano gli 'Orange'

L'Olanda affronta l'Ucraina nella prima gara del girone C: De Boer affianca Weghorst a Depay. Shevchenko lancia Malinovskyi e Zinchenko.

A completare il quadro della prima giornata di Euro 2020 relativa al girone C ci sarà Olanda-Ucraina in programma oggi alle 18. Esordio per gli 'Orange' guidati dalla vecchia conoscenza interista De Boer che dovrebbe presentarsi all'appuntamento proponendo il 3-5-2 di partenza.

In attacco riflettori puntati su Depay che farà coppia con Weghorst, mentre il pacchetto difensivo a tre sarà composto da Timber, de Vrij e Blind con Stekelnburg tra i pali. A centrocampo corsie affidate a Dumfries sulla destra e a Wijndal sul settore mancino.

In mezzo la stella de Jong a fare da 'play' sorretto dall'atalantino de Roon e dall'ultimo acquisto del PSG Wijnaldum.

Sul fronte ucraino 'Sheva' risponde con il 4-3-3: tridente d'attacco composto da Yarmolenko, Zubkov e dal riferimento centrale Yaremchuk. A centrocampo l'altro atalantino di giornata Malinovskyi ad imbastire un reparto che conta anche sulla presenza di Sydorchuk e Zinchenko.

In porta ci sarà Buschchan, davanti a lui la proverbiale linea a quattro con Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; Timber, de Vrij, Blind; Dumfries, de Roon, de Jong, Wijnaldum, Wijndal; Weghorst, Depay.

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.