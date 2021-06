Olanda-Ucraina dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Olanda sfida l'Ucraina nel girone C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

OLANDA-UCRAINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Olanda-Ucraina

Olanda-Ucraina Data: 13 giugno 2021

13 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Rai Play, Sky Go e NOW

Cominciano gli Europei per Olanda e Ucraina. Inserite nel girone C insieme ad Austria e Macedonia del Nord, le due squadre vogliono cominciare al meglio per provare ad ergersi come capolista. Gruppo equilibrato, ma Orange in ripresa e leggermente avanti rispetto alle altre Nazionali.

Dopo diverse delusioni negli ultimi tornei internazionali, l'Olanda sta pian piano rinascendo e si aspetta di giocare un buon Euro2020, magari provando ad essere la sorpresa grazie a difensori come De Vrij e De Ligt, ma anche a Depay in avanti.

Dall'altra parte tutti gli occhi sono puntati su Malinovskyi, autore di una grandissimo finale di stagione in Serie A e ora chiamato alla consacrazione anche con la casacca dell'Ucraina. Sempre da tenere d'occhio Yarmolenko in avanti.

In questa pagina tutte le informazioni su Olanda-Ucraina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO OLANDA-UCRAINA

La sfida tra Olanda e Ucraina, valida per il girone C di Euro2020, si giocherà domenica 13 giugno 2021 alle ore 21. Match in programma all'Amsterdam Arena di Amsterdam, con i padroni di casa davanti al pubblico amico. Fans presenti per un terzo della capienza.

Olanda-Ucraina sarà disponibile in diretta tv in chiaro sulla Rai: per assistere al match basterà sintonizzarsi su Rai 1. L'alternativa è quella di seguire la gara su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Per assistere alla gara tra Olanda e Ucraina in streaming servirà sintonizzarsi su Raiplay da dispositivi mobili come pc, cellulare e tablet. Stesso discorso per quanto riguarda Sky Go, servizio per gli abbonati Sky, e Now TV, che propone pacchetti comprendenti le gare di Euro2020, visibili anche in streaming.

La partita tra Olanda e Ucraina potrà essere seguita anche in diretta testuale su Goal: dalle formazioni ufficiali alle azioni salienti, passando per tutte le curiosità e i momenti più importanti del post match.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; Timber, de Vrij, Blind; Dumfries, de Roon, de Jong, Wijnaldum, Wijndal; Weghorst, Depay.

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.