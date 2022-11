Probabili formazioni Napoli-Udinese: Zielinski e Lozano tornano titolari

Gli azzurri ospitano i friulani nell'ultima gara del 2022. Zielinski in mediana, Lozano torna titolare. Sottil punta su Beto e Deulofeu.

Campioni d'autunno. Una denominazione insolita, ma non potrebbe essere altrimenti in una delle stagioni più strane di sempre e caratterizzate dai primi Mondiali giocati a novembre nella storia del calcio.

Il Napoli in ogni caso si gode la vetta della classifica, resa già matematica dal successo in casa dell'Atalanta e confermata dalla vittoria contro l'Empoli.

Gli azzurri vogliono chiudere al meglio il 2022 battendo anche l'Udinese e confermandosi in testa alla Serie A, ipotecando un bel bottino di punti in vista della ripresa di gennaio.

Spalletti ritrova Zielinski e Lozano dal primo minuto. I due giocheranno al posto di Ndombele e Politano. In difesa ballottaggio Juan Jesus-Ostigard. Ancora out Kvaratskhelia: al suo posto Elmas appare in vantaggio rispetto a Raspadori.

Sottil sembra invece intenzionato a mandare in campo Beto al posto di Success. L'attaccante portoghese duetterà con Deulofeu. Out Makengo, difficile il recupero in extremis di Udogie.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Pereyra; Beto, Deulofeu.