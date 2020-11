Probabili formazioni Napoli-Sassuolo: torna Zielinski, Berardi e Caputo out

Napoli-Sassuolo promette spettacolo: Zielinski di nuovo titolare, neroverdi senza Berardi, Djuricic e Caputo ma con Boga.

Alle 18, al 'San Paolo', e promettono spettacolo. Due tra le migliori squadre di questo inizio di stagione si sfidano col morale a mille, forti di un avvio super.

Gattuso rilancia Zielinski dal primo minuto a centrocampo dopo il Covid, ridando una maglia da titolare a Di Lorenzo, Manolas, Fabian, Mertens, Lozano e Osimhen rispetto al match vittorioso in con la . Politano al posto dell'infortunato Insigne.

De Zerbi perde mezzo attacco: out Berardi, Djuricic e Caputo, ma c'è Boga in una batteria di trequartisti completata da Traorè e Maxime Lopez alle spalle di Raspadori. In difesa l'ex Chiriches.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-SASSUOLO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; H. Traoré, M. Lopez, Boga; Raspadori.