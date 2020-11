Probabili formazioni Napoli-Roma: al San Paolo azzurri nel segno di Maradona

Napoli e Roma si sfidano nel ‘derby del sole’. Gattuso si affiderà a Mertens in attacco, tante assenze in difesa per Fonseca.

Si chiude al San Paolo, quella che per il è stata la settimana più difficile. La compagine partenopea tornerà in campo per affrontare nel ‘derby del sole’ la e lo farà nel segno di Diego Armando Maradona.

Gli uomini guidati da Rino Gattuso, che in campionato sono reduci dalla sconfitta interna patita contro il , per una volta metteranno da parte la classica maglia azzurra per indossarne una con i colori dell’ , questo ovviamente per rendere omaggio al più grande fuoriclasse della sua storia che è venuto a mancare mercoledì scorso.

Il Napoli si schiererà con un 4-2-3-1 che non comprenderà lo squalificato Bakayoko, oltre agli indisponibili Hysaj, Osimhen e Rrahmani.

Tra i pali dovrebbe rivedersi Ospina (il leggero vantaggio nel ballottaggio con Meret), mentre la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.

Fabian Ruiz e Demme formeranno il duo di mediana, mentre in avanti, alle spalle dell’unica punta Mertens, agirà un trio con Lozano (favorito su Politano), Zielinski ed Insigne.

Assenze pesanti anche per la Roma che, reduce da tre vittorie consecutive, è alla ricerca di quel risultato che possa consentirle di restare nelle zone altissime di classifica.

Anche Paulo Fonseca sarà costretto a fare i conti con defezioni importanti, visto che non potrà contare su Kumbulla, Smalling, Fazio e Santon in difesa, oltre a Pastore e ovviamente Zaniolo.

Nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico lusitano, il terzetto difensivo davanti a Mirante dovrebbe quindi essere composto da Mancini, Cristante ed Ibanez, mentre Juan Jesus dovrebbe accomodarsi in panchina.

A centrocampo, Karsdorp e Spinazzola agiranno sugli esterni, mentre in mediana toccherà a Veretout e Lorenzo Pellegrini. In attacco, a supporto di Dzeko, ci saranno Pedro e Mkhitaryan.

Probabili formazioni Napoli-Roma

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.