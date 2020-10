Probabili formazioni Milan-Spezia: Colombo al centro dell'attacco

Il Milan ospita lo Spezia a San Siro: Colombo punta di riferimento nel 4-2-3-1, chance per Rafael Leão sulla trequarti. Galabinov spauracchio.

Scampato il pericolo della clamorosa eliminazione in evitata al culmine di una incredibile lotteria dei calci di rigore, il può tornare a pensare serenamente al campionato dove il ruolino è di due successi in altrettante partite.

Per i rossoneri impegno casalingo contro il neopromosso , reduce dal blitz sul campo dell' che ha gettato nella crisi più profonda la squadra friulana.

Pioli privo dei soliti indisponibili: Leo Duarte e Ibrahimovic sono ancora positivi al Coronavirus, out gli infortunati Conti, Musacchio, Rebic e Romagnoli. Scelte praticamente obbligate in attacco: Colombo sarà il terminale offensivo di riferimento nel 4-2-3-1, con Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leão a giocare qualche metro più indietro. Prima convocazione per Hauge che, almeno inizialmente, siederà in panchina.

Panchina iniziale per Calhanoglu, bisognoso di riposo per recuperare dal forcing di inizio stagione. Stessa sorte per Kessié e Bennacer che lasceranno il posto a Tonali e Krunic a centrocampo.

Difesa scolpita con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, Kjaer e il giovane Gabbia al centro. Tra i pali, come sempre, Gianluigi Donnarumma.

Italiano senza Ferrer (non convocato per questioni di mercato) e Ramos: i terzini saranno Sala e Marchizza, mentre in porta giocherà Rafael al posto dell'infortunato Zoet. Bartolomei ed Erlic (in sostituzione dello squalificato Terzi) novità dal 1' rispetto al vittorioso match di Udine, trio d'attacco confermato e guidato da Galabinov, autore di tre reti e capocannoniere insieme a Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo e al 'Papu' Gomez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-SPEZIA

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Colombo.

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Chabot, Erlic, Marchizza; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi.