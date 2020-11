Probabili formazioni Milan-Lille: Pioli non rinuncia a Ibrahimovic

Ibrahimovic sarà titolare anche in Milan-Lille: lo svedese non ha ancora segnato nella fase a gironi d'Europa League. Chance per Brahim Diaz.

Lo scorso 3 ottobre ha compiuto 39 anni ma, la parola 'riposo', non sa proprio cosa sia: Zlatan Ibrahimovic non ha tempo di rifiatare in una stagione che corre veloce e vede il suo sulla vetta solitaria della classifica del campionato e del girone di .

Rossoneri attesi dal secondo confronto casalingo consecutivo contro il , a quota quattro punti dopo le prime due giornate e probabilmente l'avversario più ostico del raggruppamento in ottica conquista del primo posto.

Vincendo, il Milan scaverebbe un solco di cinque punti di vantaggio sui francesi, ipotecando qualificazione e leadership che in sede di sorteggio potrebbe fare la differenza per un'urna sulla carta più morbida.

Pioli conosce benissimo l'importanza di questa sfida e non ha intenzione di rinunciare al miglior marcatore stagionale del Milan; inoltre, Ibrahimovic deve ancora sbloccarsi dal punto di vista realizzativo nel girone europeo, appuntamento fallito contro lo Sparta Praga con il rigore calciato alto nel primo tempo. L'unica rete europea è arrivata nel turno preliminare contro lo Shamrock Rovers mentre, con Bodø/Glimt e Rio Ave, il campione svedese ha dovuto dare forfait a causa del contagio da Coronavirus.

Chi invece potrebbe osservare un turno di riposo è Calhanoglu: chance per Krunic, con Castillejo e Brahim Diaz ad agire in posizione più esterna sulla trequarti. In mediana dovrebbe rivedersi dal 1' Tonali, Bennacer verso la panchina. Altro gettone in vista per Dalot nel ruolo di terzino destro, unica novità nel reparto arretrato a discapito di Calabria.

Galtier dovrebbe affidarsi ad un solido 4-4-2 con Ikoné e Yilmaz a comporre il tandem offensivo che avrà il compito di impensierire la retroguardia milanista. Attenzione anche all'estro di Bamba e Renato Sanches, quest'ultimo rinato dopo l'esperienza negativa - e arrivata forse troppo presto - al .

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-LILLE

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Yazici, André, Sanches, Bamba; Ikoné, Yilmaz.