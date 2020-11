Probabili formazioni Liverpool-Atalanta: Ilicic nel tridente, Klopp in emergenza

Dopo il duro 0-5 di Bergamo, l'Atalanta vola ad Anfield per sfidare un Liverpool parecchio incerottato nel match di ritorno.

Il sogno Champions League dell’ sembra non voler mai finire. Dopo il quarto di finale giocato ad agosto contro il , i nerazzurri sfidano un’altra super big come il , per la seconda volta in tre settimane. Sul palcoscenico che tutti sognano, quello di Anfield Road.

L’obiettivo della squadra di Gasperini sarà quello di strappare almeno un punto, ma soprattutto di dimostrare che lo 0-5 dello scorso 3 novembre è stato un incidente di percorso, per quanto rumoroso.

Il risultato, ovviamente, potrebbe incidere anche in chiave qualificazione: i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per tenere il ritmo dell’ , con cui sembrano destinati a giocarsi il secondo posto alle spalle del Liverpool. Con lo scontro diretto dell’ultima giornata che sembra poter essere risolutore. Salvo sorprese.

Di certo l’Atalanta ha la ghiotta chance di trovare un Liverpool con molte assenze: Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Keita, Henderson, Thiago, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri. Klopp ha gli uomini contati e deve fare di necessità virtù.

In difesa davanti ad Alisson spazio a Neco Williams a destra, con Fabinho che si adatta ancora da centrale vicino a Matip. A sinistra rientra Robertson. Mediana con il giovane Curtis Jones insieme a Milner e Wijnaldum. Davanti Jota insieme a Firmino e Mané. Panchina per Salah, appena rientrato dopo i problemi di Covid-19.

L’Atalanta risponde con il canonico 3-4-1-2, con Josip Ilicic che dovrebbe riprendere posto in attacco insieme a Gomez e a Zapata. Centrocampo privo di Pasalic, con De Roon e Freuler, più Hateboer e Gosens sugli esterni. In difesa Romero tra Toloi e Djimsiti. In porta riprende posto Gollini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LIVERPOOL-ATALANTA

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Matip, Fabinho, Robertson; Jones, Wijnaldum, Milner; Diogo Jota, Firmino, Mané.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.